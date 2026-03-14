La settimana dell’accoglienza per parlare dei bambini e dei loro sogni

A Reggio Calabria si svolge una settimana dedicata all’accoglienza e ai diritti dei bambini, con incontri e iniziative su temi come affido e adozione. L’evento è promosso da diverse organizzazioni locali, tra cui Agape garante Infanzia, il Forum delle associazioni familiari e l’ordine regionale degli assistenti sociali. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni e le speranze dei minori coinvolti.

Il centro Agape: "Una sfida quell’accoglienza che non può essere delegata agli addetti ai lavori ma riguarda tutta la comunità che come spesso diciamo deve essere il villaggio di cui ogni bambino ha bisogno per crescere" Di denuncia perché sono molti gravi in Italia e in particolare in Calabria i ritardi delle istituzioni a promuovere politiche sociali ed educative in grado di incidere sul destino dell’infanzia e l’adolescenza. Basti citare i fondi nazionali e regionali previsti per le politiche sociale assolutamente insufficienti e non in grado di coprire nemmeno i costi dei servizi esistenti. Negativo, si legge in una nota del Centro comunitario Agape, "anche l’alternarsi alla guida dell’assessorato regionale al welfare di ben quattro assessori in cinque anni che di fatto hanno rallentato di molto la programmazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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