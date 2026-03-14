La schedina | Sabato di fuoco | dal big match Leverkusen-Bayern alla Juve a Udine
Il sabato di calcio europeo di oggi, 14 marzo 2026, vede diverse sfide di rilievo. Nel pomeriggio si disputa il grande match tra Leverkusen e Bayern Monaco, mentre in Italia la Juventus affronta l’Udinese. La giornata si presenta come uno degli appuntamenti più importanti della settimana, con molte squadre pronte a scendere in campo per ottenere risultati determinanti.
Il sabato di calcio europeo oggi, 14 marzo 2026, si prospetta come una giornata campale per le gerarchie dei principali campionati. Con i verdetti stagionali che iniziano a delinearsi, le grandi d’Europa scendono in campo con l’obbligo di non fallire, dando vita a sfide dove la tensione tattica si mescolerà a momenti di pura intensità agonistica. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 14032026 15:30 GERMANIA: Bundesliga Bayer Leverkusen – Bayern Monaco Gol + Over 2,5 14032026 15:30 GERMANIA: Bundesliga Eintracht Francoforte – Heidenheim 1 14032026 18:00 ITALIA: Serie A Napoli – Lecce 1 14032026 18:30 INGHILTERRA: Premier League... 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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