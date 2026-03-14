La salute in un click | così gli italiani sono diventati monitor viventi E la diagnosi corre sullo smartphone

Negli ultimi anni, sempre più italiani utilizzano dispositivi digitali per monitorare la propria salute e ricevere diagnosi rapide. Le applicazioni e i dispositivi indossabili hanno reso possibile controllare parametri vitali e ottenere indicazioni mediche direttamente dal proprio smartphone. Questa evoluzione coinvolge un numero crescente di persone, che si affidano a strumenti digitali per gestire il proprio benessere quotidiano.

Roma, 14 marzo 2026 – La sanità italiana sta attraversando la trasformazione più profonda dalla riforma del 1978. La parola d'ordine è "prossimità digitale". Se un tempo il primo passo per curarsi era la fila nell'ambulatorio del medico di base, oggi il 60% dei contatti iniziali per patologie lievi avviene tramite smartphone. I dati sulla telemedicina. La telemedicina è passata da esperimento emergenziale a pratica quotidiana, liberando oltre 4,5 milioni di ore l'anno di lavoro burocratico per i medici, che possono così dedicare più tempo alle visite domiciliari e ai casi complessi. L'adozione di massa dei "dispositivi indossabili" (wearables) ha trasformato i cittadini in monitor viventi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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