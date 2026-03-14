Nella puntata de La Ruota della Fortuna, il conduttore Gerry Scotti ha commentato il vestito di Samira Lui, che indossava un abito rosso fuoco. La serata è stata caratterizzata da momenti di allegria e risate, con i partecipanti che hanno partecipato con entusiasmo al quiz. Lo spettacolo, ancora una volta, ha mantenuto il suo tono leggero e spensierato nel palinsesto del preserale.

Serata vivace e piena di risate a La Ruota della Fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti che continua a essere uno degli appuntamenti più leggeri e divertenti del preserale. Nella puntata di venerdì 13 marzo 2026 il gioco scorre come sempre tra tabelloni, round musicali e colpi di fortuna, ma a catturare davvero l’attenzione dello studio è, come spesso accade, la co-conduttrice Samira Lui. Stavolta avvolta da un minidress rosso fuoco che non ci fa distogliere l’attenzione e che scatena più di una battuta del padrone di casa. Samira Lui, Gerry Scotti scherza e lo studio impazzisce per il suo abito rosso. Quando Samira Lui scende le scale dello studio de La Ruota della Fortuna di venerdì 13 marzo, lo spettacolo è servito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui super sexy in rosso fuoco. Gerry: “Bel vestitino”

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