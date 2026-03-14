La Roma pensa a Laurentié pronta l’offerta giallorossa al Sassuolo | CM

La Roma ha avanzato un'offerta al Sassuolo per il calciatore francese Armand Laurentié. Il giocatore si è messo in evidenza in questa stagione come uno dei punti di forza della squadra emiliana guidata da Fabio Grosso. La trattativa tra le due società è in corso, con la Roma pronta a mettere sul piatto una proposta concreta per il centravanti.

Armand Laurentié è uno dei punti di forza del Sassuolo di Fabio Grosso in questa stagione con la punta francese che potrebbe tentare il salto di qualità in vista del prossimo campionato. La Roma affonda il colpo per Laurentié (Ansa Foto) – calciomercato.it Fortemente corteggiato dal Sunderland durante la scorsa estate, l’esterno offensivo transalpino fu vicino al trasferimento in Premier League, poi saltato all’ultimo. Ora, per lui, sembrano aprirsi le porte della Roma con la squadra giallorossa decisa a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il profilo di Armand Laurentié sarebbe molto gradito a Gian Piero Gasperini che lo potrebbe schierare sia in un tridente largo a sinistra o nel ruolo di seconda punta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Roma pensa a Laurentié, pronta l’offerta giallorossa al Sassuolo | CM Articoli correlati Roma, il futuro di Mancini in bilico: pronta la maxi offerta di una big della Serie A | CMIl difensore giallorosso, pilastro e pupillo di Gasperini, è entrato nel mirino di un top club: pronti quindici milioni di euro in vista del mercato... Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Sassuolo 1-1, Laurentié pareggia i contiAndrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma pensa Temi più discussi: Pisilli si è preso la Roma, ora nell'arido centrocampo Azzurro può prendersi l'Italia; Roma, perché i diffidati giocano sempre? Ecco la strategia di Gasperini; Europa League, andata ottavi di finale: le probabili formazioni di Bologna-Roma; La Roma all'esame De Rossi. Il Messaggero | Vaz cresce al fianco di Malen: Gasp pensa al cambio moduloContinua l’emergenza in casa Roma. Anche per la sfida contro il Como il tecnico ... msn.com La Roma pensa in prospettiva: piace Robinio Vaz dell'OMPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Rassegna Stampa - Oggi ripresa degli allenamenti a Casteldebole: Italiano pensa a chi schierare domenica contro il Sassuolo, anche in vista del ritorno di Roma - facebook.com facebook Roma, riecco l'Europa: emergenza in attacco, Gasp pensa al turnover bit.ly/3PdEnhU #AsRoma x.com