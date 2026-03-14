La rivoluzione del tram a Bologna | da San Donato a Riva Reno come cambiano le strade

A Bologna, il 14 marzo 2026, sono stati installati due grandi new jersey gialli e neri vicino alla chiesa di Santa Maria della Visitazione. La città sta avviando una rivoluzione nel trasporto pubblico con il nuovo tram che collega il quartiere di San Donato a Riva Reno. Le strade interessate sono state ristrutturate per accogliere questa novità, modificando il traffico e la mobilità urbana.

Bologna, 14 marzo 2026 – Ai piedi della chiesa di Santa Maria della Visitazione spadroneggiano due enormi new jersey gialli e neri. Sopra spicca il segnale di divieto di transito (già ricoperto di tag e scarabocchi, a dirla tutta). Qualcuno, però, dopo diversi mesi deve ancora abituarsi alla novità: uno scooter ‘furbetto’ arriva e si infila nella pista ciclabile, quella che costeggia i binari, mentre una ciclista gli inveisce contro. E allora clacson, epiteti poco cordiali, mani che menano l’aria. Via Riva di Reno è una delle (poche) strade che, per fare posto al tram, ha cambiato i suoi connotati. Per sempre. No al passaggio di auto e altri mezzi da via delle Lame alla rotonda Tarozzi, direzione PalaDozza; sì a pedoni, bici e monopattini, con un percorso ciclopedonale che lambisce, appunto, la tramvia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione del tram a Bologna: da San Donato a Riva Reno, come cambiano le strade Articoli correlati Come cambiano le strade di Bologna dopo la sentenza del Tar sulla Città 30Lo scorso martedì il Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Emilia-Romagna ha annullato la delibera che istituisce la Città 30, ovvero quella... Leggi anche: Lavori a Bologna, non solo i cantieri del tram: ecco i prossimi interventi e le strade chiuse Una selezione di notizie su San Donato La rivoluzione del tram a Bologna: da San Donato a Riva Reno, come cambiano le stradeIn alcuni tratti niente più macchine, in altri arrivano nuovi sensi unici. Anche via Indipendenza, riaperta a dicembre, è ormai solo pedonale. ilrestodelcarlino.it Cantieri del tram a Bologna: arrivano anche in via San Donato e a Santa ViolaÈ istituito un senso unico in direzione centro da via Andreini fino a viale della Repubblica, con l’eliminazione della corsia preferenziale presente nel primo tratto; un assetto destinato ad essere ... ilrestodelcarlino.it