La rimonta di Michael B Jordan

Durante la 98ª cerimonia degli Oscar, la gara per il miglior attore protagonista si è rivelata molto incerta. Timothée Chalamet, che aveva ottenuto riconoscimenti ai Golden Globes e ai Critics Choice, era considerato il favorito. Tuttavia, alla fine, a sorprendere tutti è stato Michael B. Jordan, che ha conquistato il premio inaspettatamente.

La categoria più caotica della 98ª cerimonia degli Oscar è quella per miglior attore protagonista. Timothée Chalamet ha iniziato la stagione da favorito per Marty Supreme, vincendo ai Golden Globes e ai Critics Choice. Poi qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Un po’ la campagna promozionale fin troppo aggressiva, un po’ forse le recenti dichiarazioni controverse sulla sua contrarietà alle famiglie senza figli e poi sull’“inutilità“ del mondo dell’opera e del balletto – "Non voglio fare una roba di cui non interessa a nessuno", ha detto in un dialogo a due con Matthew McConaughey. Insomma, fonti dell’industria citate dai giornali di settore hanno fatto trapelare un giudizio impietoso: "Avrà il suo Oscar quando sarà più grande". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La rimonta di Michael B. Jordan Articoli correlati Mi sento come Michael Jordan": il paragone di Jade CargillNel periodo cruciale del calendario sportivo, Jade Cargill affronta una finestra di grande rilievo mediatico e sportivo, caratterizzata da critiche... Leggi anche: Michael B. Jordan vince agli Actor Awards: la reazione di Viola Davis è impagabile (ed è andata virale) He Was Drafted #199 (Now He Is The GOAT) | The Tom Brady Story Tutto quello che riguarda La rimonta di Michael B Jordan Temi più discussi: La rimonta di Michael B. Jordan; Andata ottavi di finale UEFA Conference League: vittoria in rimonta per la Fiorentina, vincono anche AZ Alkmaar e Shakhtar; MPJ ne fa 30, Brooklyn torna a vincere dopo 10 sconfitte; Ritrovata dopo 15 anni la Ferrari di Michael Jordan. Rimonta leggendaria a Los Angeles: allenatore liceale vince la maratona per un soffio di 0,01 secondiLa Maratona di Los Angeles 2026 si chiude con un finale da brividi. Quando mancava meno di un miglio all’arrivo, il keniota Michael Kamau sembrava ormai lanciato verso la vittoria. Poi, dal nulla, è a ... msn.com Rimonta clamorosa: i Nets da -23 ribaltano Detroit e tornano a vincereBrooklyn interrompe la serie di dieci sconfitte consecutive con un successo che ha dell’incredibile: 107-105 sul parquet dei Pistons, dopo essere sprofondata fino al -23 nel cuore del ... pianetabasket.com NUOVE USCITE DISCOGRAFICHE: TUTTI I DETTAGLI Ricapitolando, ecco tutti i prodotti discografici (e dove acquistarli) in uscita il 24 aprile, in concomitanza col film biografico su Michael Jackson. 'Michael - Songs from the Motion Picture', la colonna sonora - facebook.com facebook VALGREN TORNA A VINCERE, MA CAMBIA ANCHE LA GENERALE Michael Valgren trova la fuga giusta e conquista la tappa di Mombaroccio, tornando al successo dopo cinque anni. Dietro però succede di tutto: Isaac Del Toro attacca sui muri marchigi x.com