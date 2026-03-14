La riforma della giustizia rappresenta un passaggio necessario | Antoniozzi al convegno per il Sì di Fratelli d' Italia

In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, il dibattito pubblico si è acceso con incontri e approfondimenti che coinvolgono politici e cittadini. Durante un convegno organizzato da Fratelli d’Italia, un rappresentante ha sottolineato che la riforma rappresenta un passaggio necessario. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa proposta legislativa e sul suo impatto sul sistema giudiziario.

Un confronto alla presenza degli esponenti del partito sui punti chiave della riforma con al centro la separazione delle carriere, il sorteggio del Csm e l'invito rivolto ai cittadini di recarsi a votare Alla vigilia di un passaggio democratico di grande rilievo quale il referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, il dibattito pubblico si anima di momenti di confronto e approfondimento destinati a orientare l’opinione dei cittadini. In questo solco si inserisce l’iniziativa promossa dal Coordinamento Città Metropolitana di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, che ha organizzato un incontro pubblico per illustrare e discutere le ragioni del “Sì” alla riforma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Riforma della giustizia, a Roma il convegno di Conflavoro. “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”Roma, 11 marzo 2026 – Si è svolto a Roma il convegno dal titolo “Le imprese al voto. Convegno sulla Riforma della Giustizia. Le ragioni del “SÌ” a ManfredoniaDettagli dell’Evento • Data: 12 Marzo 2026 • Ora: 18,30 • Luogo: Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” • Indirizzo: Palazzo San Domenico... Altri aggiornamenti su La riforma della giustizia rappresenta... Argomenti discussi: Referendum giustizia, confronto pubblico a San Pietro a Maida promosso dal circolo intercomunale di FdI. Referendum giustizia, confronto pubblico a San Pietro a Maida promosso dal circolo intercomunale di Fratelli d’ItaliaSan Pietro a Maida - 'Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo un partecipato incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e del referendum, promosso dal circolo intercomunal ... lametino.it Riforma della giustizia: le ragioni del SìRingrazio per l’invito e svolgo questo intervento su due piani. Il primo di tipo culturale sulle ragioni personaliste e pluraliste del Sì e il secondo di risposta a tre diffuse obiezioni. Quanto alle ... difesapopolo.it