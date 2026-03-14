La riforma della giustizia rappresenta un passaggio necessario | Antoniozzi al convegno per il Sì di FdI

In vista del referendum sul cambiamento della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, si sono svolti dibattiti pubblici con interventi di vari rappresentanti politici. Durante un convegno, un esponente di Fratelli d’Italia ha descritto la riforma come un passo necessario, mentre altri partecipanti hanno discusso delle implicazioni di questa proposta. L'attenzione si concentra sulle discussioni che si sono tenute in questa fase pre-elettorale.

Un confronto alla presenza degli esponenti del partito sui punti chiave della riforma con al centro la separazione delle carriere, il sorteggio del Csm e l'invito rivolto ai cittadini di recarsi a votare "La riforma della giustizia - ha sottolineato il senatore Antoniozzi - che oggi sosteniamo rappresenta, a mio avviso, un passaggio necessario e per molti aspetti atteso da troppo tempo. Già negli anni Ottanta il nostro ordinamento compì un passo significativo, abbandonando il modello inquisitorio e introducendo il processo penale di tipo accusatorio, fondato sul contraddittorio tra accusa e difesa. Tuttavia, quel cambiamento, pur importante, non fu completato fino in fondo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati "La riforma della giustizia rappresenta un passaggio necessario": Antoniozzi al convegno per il Sì di Fratelli d'ItaliaUn confronto alla presenza degli esponenti del partito sui punti chiave della riforma con al centro la separazione delle carriere, il sorteggio del... Riforma della giustizia, a Roma il convegno di Conflavoro. “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”Roma, 11 marzo 2026 – Si è svolto a Roma il convegno dal titolo “Le imprese al voto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a La riforma della giustizia rappresenta... Argomenti discussi: Referendum giustizia, confronto pubblico a San Pietro a Maida promosso dal circolo intercomunale di FdI. Referendum Giustizia, Antoniozzi: non è riforma di destra, lo spiega Staiano, avvocato di sinistraDomani, insieme all’amico Italo Bocchino, a Cosenza, insieme a consiglieri regionali e dirigenti di partito, parleremo in maniera laica del referendum. Cercando di fare capire che è una riforma essen ... strettoweb.com Referendum giustizia, confronto pubblico a San Pietro a Maida promosso dal circolo intercomunale di Fratelli d’ItaliaSan Pietro a Maida - 'Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo un partecipato incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e del referendum, promosso dal circolo intercomunal ... lametino.it