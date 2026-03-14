La riforma della giustizia rappresenta un passaggio necessario | Antoniozzi al convegno per il Sì di FdI

In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, si svolge un convegno promosso da Fratelli d’Italia. Durante l’evento, un rappresentante ha affermato che la riforma è un passaggio necessario. Il dibattito pubblico si intensifica con incontri e approfondimenti destinati a coinvolgere l’opinione dei cittadini. La discussione si concentra sui temi legati alle modifiche del sistema giudiziario.

Un confronto alla presenza degli esponenti del partito sui punti chiave della riforma con al centro la separazione delle carriere, il sorteggio del Csm e l'invito rivolto ai cittadini di recarsi a votare "La riforma della giustizia - ha sottolineato il senatore Antoniozzi - che oggi sosteniamo rappresenta, a mio avviso, un passaggio necessario e per molti aspetti atteso da troppo tempo. Già negli anni Ottanta il nostro ordinamento compì un passo significativo, abbandonando il modello inquisitorio e introducendo il processo penale di tipo accusatorio, fondato sul contraddittorio tra accusa e difesa. Tuttavia, quel cambiamento, pur importante, non fu completato fino in fondo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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