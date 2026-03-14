La Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana | Un video per aiutare il più possibile le donne

La Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana ha annunciato la realizzazione di un video che racconterà quasi dieci anni di attività a supporto delle donne vittime di violenza. L’obiettivo è sensibilizzare e offrire un aiuto concreto attraverso questa iniziativa. La rete ha lavorato negli anni per offrire assistenza e sostegno alle persone coinvolte in situazioni di violenza.

Quasi dieci anni di presenza e azione a fianco delle donne vittime di violenza, la storia della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana sarà presto un video. Ma un video ‘condiviso’: l’invito a partecipare, a parole ora, con volti e voce poi, vola in rete già accompagnato da un questionario e da un appello: "aiutateci a raggiungere il maggior numero di persone possibile". Così sulla pagina della Rete Antiviolenza, che gestisce con i Padri Somaschi, ricordiamolo, sei sportelli antiviolenza su un ampio bacino di comuni ed è in prima linea in attività e campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, in collaborazione con istituzioni e scuole, associazioni e aziende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana: "Un video per aiutare il più possibile le donne" Articoli correlati Rete antiviolenza, investimenti per 5,6 milioni nel 2026 per servizi e percorsi di autonomia per le donneNel 2026 la Regione Puglia investirà oltre 5,6 milioni di euro per il rafforzamento strutturale e il consolidamento della rete antiviolenza. Le piastrelle rosse con il numero antiviolenza 1522 disseminate lungo l'AddaUn segnale rosso contro la violenza sulle donne si sta diffondendo lungo i sentieri dell'Adda. Aggiornamenti e notizie su Rete Antiviolenza Viola Temi più discussi: La Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana: Un video per aiutare il più possibile le donne; Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus; Al via il progetto Settala donna sicura: gli appuntamenti contro la violenza; Viola il divieto di avvicinamento alla ex-compagna, 50enne finisce ai domiciliari. La Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana: Un video per aiutare il più possibile le donneQuasi dieci anni di presenza e azione a fianco delle donne vittime di violenza, la storia della Rete Antiviolenza ... ilgiorno.it Violenza sulle donne, volontarie della Rete Viola in corsiaVestiti, scarpe, oggetti e prodotti di prima necessità, volontarie in corsia al reparto di Ostetricia del Santa Maria delle Stelle, prosegue la partnership Asst Melegnano-Martesana e Rete Antiviolenza ... ilgiorno.it Ricorrenza 8 MARZO 2026 - Giornata internazionale della donna: manifesto ideato dagli studenti dell'istituto superiore statale "Carlo Dell'acqua" per gli eventi organizzati dagli Enti aderenti alla Rete Antiviolenza Ticino Olona tra cui il Comune di Sedriano x.com Ricorrenza 8 MARZO 2026 - Giornata internazionale della donna: manifesto ideato dagli studenti dell'istituto superiore statale "Carlo Dell'acqua" per gli eventi organizzati dagli Enti aderenti alla Rete Antiviolenza Ticino Olona tra cui il Comune di Sedriano - facebook.com facebook