Agostino Gerra, maestro e presidente dell’Empoli Fencing Club, ha richiesto spazi adeguati per le attività di scherma, sottolineando l’importanza di strutture con almeno dieci pedane. L’obiettivo è consentire ai giovani atleti di allenarsi e mantenere il livello competitivo. La richiesta si rivolge alle autorità locali per ottenere un luogo idoneo alle esigenze del club.

"Una struttura con dieci pedane per i nostri giovani campioni". Questo l’appello di Agostino Gerra, maestro e presidente dell’ Empoli Fencing Club. La società locale di scherma ha infatti 35 tesserati, tra cui alcuni interessanti talenti come l’attuale numero due d’Italia della sua categoria Samuele Rossi (nella foto grande con Gerra), ma non gli spazi adeguati per poter accogliere altri piccoli appassionati o permettere ai suoi atleti di poter lavorare nel miglior modo possibile. "Siamo una realtà che da oltre vent’anni porta il nome di Empoli sui podi di tutta Italia e del mondo, erede di una tradizione che affonda le radici nel lontano 1999 con il Club Scherma Empoli quando avevamo a disposizione una tensostruttura al Pala Aramini – esordisce Gerra –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La realtà della scherma: "Ci servono spazi per poterci allenare e continuare a vincere"

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