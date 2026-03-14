La prova nel reato di violenza ecco l’incontro

Oggi pomeriggio alle 16 si terrà un incontro presso la Sala Polivalente San Pietro – Palazzo Bellini, in via Agatopisto 7 a Comacchio. L’evento riguarda una prova nel procedimento legale relativo a un episodio di violenza. La riunione è aperta ai partecipanti coinvolti nel caso e si svolgerà all’interno della struttura comunale.

Appuntamento oggi pomeriggio alle 16, presso la Sala Polivalente San Pietro – Palazzo Bellini, in via Agatopisto 7, a Comacchio. Nel corso del pomeriggio l’avvocata Fiorella Shane Arveda affronterà il tema di grande attualità "Solo il SÌ significa SÌ. La questione della prova nel reato di violenza sessuale". Arveda è stata determinante per la condanna delle vittime, uomini tra i cinquanta e i sessant’anni, che contattati attraverso social network e piattaforme di incontri, convinti di accogliere in casa una persona per un rapporto consensuale si scoprivano come dietro quelle porte chiuse, li aspettassero violenze, rapine e minacce. Persone stordite, in alcuni casi immobilizzate con fascette di plastica ai polsi e alle caviglie, costrette a consegnare contanti o a effettuare bonifici istantanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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