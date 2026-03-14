La protesta? Più giovani coinvolti

Nella recente ondata di proteste, sono stati coinvolti un numero crescente di giovani che hanno partecipato a azioni di disobbedienza civile non violenta. Tra queste, ci sono l’occupazione dei binari e il blocco di strade e infrastrutture pubbliche. Le manifestazioni si sono svolte in diverse città, attirando l’attenzione di cittadini e autorità, e hanno visto una partecipazione più numerosa rispetto alle occasioni precedenti.

Gesti eclatanti di disobbedienza civile nonviolenta come l’occupazione dei binari e il blocco dei convogli con a bordo mezzi militari e materiale bellico ci riportano alla mente la stagione del movimento pacifista e antimilitarista "Trainstopping" dei primi anni Duemila, nel contesto della guerra in Iraq. Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, stiamo vivendo una nuova stagione di lotta? "Queste forme di protesta, anche di natura radicale, si legano – oggi come ieri – ai momenti di crisi. Recentemente la guerra a Gaza è stata una delle fasi più acute di utilizzo delle armi per scopi criminali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La protesta? Più giovani coinvolti" Articoli correlati A Napoli femminicidi raddoppiati. Coinvolti sempre più giovani, 9mila procedimenti per violenza di genereAll'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale Aldo Policastro ha tracciato il quadro sui procedimenti per violenze di genere;... Incidente con tre giovani coinvolti lungo la Sp55: soccorsi in azionePaura per uno schianto con tre giovani coinvolti avvenuto questa mattina lungo le strade di Verderio, comune della Brianza lecchese. Io esisto” ecco perché i giovani scendono in piazza per Gaza Aggiornamenti e contenuti dedicati a La protesta Più giovani coinvolti Temi più discussi: La protesta? Più giovani coinvolti; Bologna, le tante anime del MuBasta: dai collettivi green agli antagonisti. E i giovani del Pilastro pronti a dare man forte agli scontri; Nepal, il trionfo della Gen Z: l’ex rapper Balen guiderà il governo; Pilastro, protesta davanti al cantiere. E stasera corteo dei Giovani palestinesi. La grana ex Mercati Generali irrompe al comitato elettorale di Gualtieri: Ecco la città che non vogliamoL'Unione dei giovani di sinistra di Roma è intervenuta nell'incontro organizzato dal sindaco a Portonaccio per contestare il progetto: Il Comune è stato impermeabile alle richieste di partecipazione ... romatoday.it Il Nepal vota per la prima volta dalla protesta dei giovaniNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Intanto gli artisti dissidenti russi preparano la protesta contro la propaganda putiniana - facebook.com facebook Ceccon, dopo la protesta la piscina cambia orari: basta allenamenti durante le lezioni di aquagym x.com