Le calciatrici iraniane hanno scelto di rimanere in silenzio durante l’inno nazionale in una partita giocata al Cbus Super Stadium di Gold Coast, in Australia. Mentre le atlete non muovevano le labbra, lo stadio sembrava percepire solo in parte il significato di quel gesto. La protesta si è svolta in un contesto internazionale, con molte persone che hanno assistito alla scena senza intervenire pubblicamente.

Il silenzio durante l’inno nazionale, quelle bocche che non si muovevano, il Cbus Super Stadium di Gold Cost, Australia, che capiva solo in parte quello che stava accadendo. Da lontano, da migliaia di chilometri di distanza, quel giorno, quel 3 marzo 2026, visto con occhi consapevoli, “è stato un giorno di speranza. Speranza che si mescolava però a paura, una paura invalidante”. Suren Nouri è da dodici anni che apprende da una distanza di sicurezza quanto accade nel suo paese, l’Iran. Lì non ci può tornare, sarebbe arrestato, forse ammazzato. È un traditore, uno che non ha rispettato l’integrità islamica, che si è sposato una cattolica, che ha rinunciato alla chiamata della Nazionale iraniana di cricket come segno di protesta per le venticinque donne condannate a morte dal regime nel 2014 “per futili motivi” (dice, nda). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La protesta delle calciatrici iraniane e il silenzio che sfida gli ayatollah

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