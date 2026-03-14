la presunta innocenza e lo stato di diritto

In queste ore sui social sta circolando un video che ha suscitato grande attenzione e sorpresa. La registrazione mostra una persona coinvolta in un episodio che ha fatto discutere, con commenti e reazioni che si sono moltiplicati online. La vicenda si sta diffondendo rapidamente, attirando l’interesse di molti utenti e alimentando conversazioni sui social network.

Gentile direttore Feltri, in queste ore sta circolando sui social un video che mi ha lasciato francamente senza parole. Il magistrato Henry John Woodcock, parlando del processo penale, afferma testualmente: Il processo serve a dimostrare non la colpevolezza ma l'innocenza dell'imputato. Confesso che questa frase mi ha turbato. Da semplice cittadino avevo sempre pensato che, in uno Stato di diritto, fosse lo Stato a dover dimostrare la colpevolezza dell'imputato e non il contrario. Che l'onere della prova spettasse all'accusa e che l'imputato fosse presunto innocente fino a condanna definitiva. Mi sbagliavo io? Oppure qualcosa nel nostro sistema giudiziario si è capovolto? Le chiedo: è questa la concezione della giustizia che dovrebbe rassicurare i cittadini italiani? Cordiali saluti Ivan Vizzari Caro Ivan, non ti sbagli affatto tu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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