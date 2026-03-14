La premier? Giusto vada avanti se vince il No Ma non è mai qui per i problemi dei milanesi

La premier ha affermato che intende proseguire con il suo incarico se il risultato del referendum sarà negativo, sostenendo che non si interessa ai problemi dei milanesi. In un'intervista, ha ribadito la sua posizione, sottolineando la volontà di andare avanti, indipendentemente dal risultato del voto. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza ulteriori commenti o spiegazioni.

"Meloni fa assolutamente bene a dire che andrà avanti comunque e io credo che debba andare avanti comunque": lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della terza edizione di “ Milano Smart “, evento sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione ospitato nella sede di Banco Bpm. Il primo cittadino interviene sul referendum costituzionale e sulle conseguenze politiche del voto. "Se le nostre regole impongono per un cambiamento della Costituzione di fare giustamente un referendum, non è che poi se non va bene ci si deve dimettere", continua Sala. Il sindaco conferma però la sua posizione contraria alla riforma: "Io comunque penso che vincerà il no, però staremo a vedere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "La premier? Giusto vada avanti se vince il No. Ma non è mai qui per i problemi dei milanesi" Articoli correlati Sala punzecchia Meloni sul referendum: “Se vince No vada avanti, ma si occupi del Paese. Lei mai a Milano per parlare dei problemi”Milano, 13 marzo 2026 – La presenza della premier Giorgia Meloni a Milano, ieri al teatro Parenti per un evento organizzato da Fratelli d'Italia per... Ranieri annuncia il ritiro panchina: «Troppo faticoso, chiudo qui. La Roma sarà la mia ultima esperienza, ma mai dire mai...»Si evidenzia una preferenza netta per un ruolo dirigenziale piuttosto che per la panchina. Tutti gli aggiornamenti su La premier Giusto vada avanti se vince... Argomenti discussi: La premier? Giusto vada avanti se vince il No. Ma non è mai qui per i problemi dei milanesi; Referendum che scotta, Beppe Sala sulla premier Meloni: Se vince il NO giusto che vada avanti. La premier? Giusto vada avanti se vince il No. Ma non è mai qui per i problemi dei milanesiMeloni fa assolutamente bene a dire che andrà avanti comunque e io credo che debba andare avanti comunque: lo ... ilgiorno.it