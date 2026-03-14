La Polizia di Stato rintraccia a Firenze in buone condizioni di salute Elena

La Polizia di Stato ha rintracciato a Firenze Elena Rebeca Burciou, scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. La donna si trovava in buona salute e è stata trovata senza problemi di salute. La notizia è stata comunicata dalle forze dell’ordine, che hanno confermato il suo ritrovamento.

Rebeca BURCIOIU, scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. La Questura di Foggia, immediatamente, aveva avviato le ricerche della 20enne, dopo aver acquisito l’allarmante denuncia di scomparsa presentata da una sua conoscente. Nel dettaglio, nella serata dello scorso 2 marzo, una connazionale della BURCIOIU ne denunciava la scomparsa. La stessa riferiva che entrambe, dedicandosi all’attività di meretricio, nella mattinata del 2 marzo, raggiungevano Foggia, provenendo da Canosa di Puglia (BT). La denunciante, successivamente, perdeva le tracce dell’amica dopo che la stessa si allontanava a bordo di un’autovettura, unitamente ad un cliente, senza far più ritorno né fornire alcuna informazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Polizia di Stato rintraccia a Firenze in buone condizioni di salute Elena Articoli correlati Elena Rebeca Burcioiu, ritrovata a Firenze la ragazza scomparsa da Foggia: “E’ viva e in buone condizioni”Firenze, 13 marzo 2025 – E’ stata ritrovata, viva e in buone condizioni di salute, Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena orfana di genitori... Firenze, si allontanano di casa: la polizia municipale rintraccia due persone scomparseFirenze, 9 febbraio 2026 - Due interventi nel giro di poche ore per la polizia municipale, che giovedì pomeriggio ha rintracciato e riaffidato ai... Una raccolta di contenuti su La Polizia di Stato rintraccia a... Temi più discussi: Atti persecutori a Catania, un arresto; Il Capo della Polizia per la Giornata internazionale della donna; La questura di Padova ricorda Domenico Zorzino, vittima del dovere; Operazione Truck & bus delle Polizie stradali di Roadpol. Trasferimenti Polizia di Stato 2026: Al via la corsa al Portale. Tempi stretti e regole ferree per Agenti e AssistentiLa macchina della mobilità della Polizia di Stato si mette ufficialmente in moto per il luglio 2026. Con la pubblicazione della circolare del Dipartimento dell ... infodifesa.it Non solo avvocati: a Catanzaro la Polizia di Stato arruola i manager della sicurezzaDalla Squadra Mobile alla Digos, i dirigenti della Questura svelano agli universitari i segreti della carriera da Commissario ... catanzaroinforma.it È stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu - facebook.com facebook