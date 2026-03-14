La nazionale femminile di basket degli Stati Uniti si presenta con un roster rinnovato, che include nuove giocatrici, un'allenatrice e una direttrice. La formazione si prepara a competere in una fase importante del campionato internazionale, confermando il suo ruolo di squadra di vertice nel panorama mondiale. La composizione attuale è frutto di una serie di cambiamenti recenti che coinvolgono diversi ruoli chiave.

È sempre quella femminile degli Stati Uniti, ma sono cambiate giocatrici, allenatrice e direttrice; stasera gioca contro l'Italia In questi giorni, fino al 17 marzo, la nazionale italiana femminile di basket sta giocando a Porto Rico il torneo di qualificazione ai Mondiali, chiamato spesso Pre-Mondiale. L’Italia è in un girone da sei squadre, quattro delle quali si qualificano per i Mondiali che si terranno a Berlino dal 4 al 13 settembre del 2026. Nelle prime due partite l’Italia ha battuto Porto Rico e Nuova Zelanda ma nella terza, sabato alle 22 (ora italiana) affronta gli Stati Uniti, la nazionale più forte e vincente della storia del basket. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nuova nazionale di basket più forte del mondo

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