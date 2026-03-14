Maurizio Crozza torna nei panni del ministro Guido Crosetto dalla definizione di "settima potenza" ai rapporti con gli Stati Uniti, dalle basi militari sul territorio italiano ai ricordi di leader del passato Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La nostra vera specialità è metterci a 90, non contiamo niente”: Crozza-Crosetto spiega il peso dell’Italia negli equilibri internazionali

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