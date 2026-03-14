La nave russa alla deriva nel canale di Sicilia

Una nave russa si trova alla deriva nel canale di Sicilia, tra le isole di Linosa e Lampedusa. La nave è stata colpita da un attacco esplosivo nel Mediterraneo e ora è ferma nel tratto di mare. Le autorità stanno monitorando la situazione senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni della nave o sui motivi dell’incidente. La posizione attuale della nave è nota e vengono prese misure di sicurezza.

Una metaniera russa, una grossa nave che trasporta gas naturale liquefatto, è alla deriva da giorni nel canale di Sicilia, tra le isole di Linosa, Lampedusa e Malta. Era stata colpita da un attacco esplosivo il 3 marzo al largo della Libia, e inizialmente le autorità marittime libiche l’avevano data per affondata. In realtà la nave è rimasta a galla, anche se pesantemente danneggiata, e con ogni probabilità le correnti l’hanno trascinata a sud della Sicilia. A bordo non c’è più nessuno, quindi è senza controllo. La Russia aveva subito accusato l’Ucraina dell’attacco, sostenendo che avesse colpito la nave con dei droni marini. Finora l’Ucraina non ha risposto alle accuse, ma non sarebbe il primo attacco ucraino a una nave riconducibile alla Russia nel mar Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La nave russa alla deriva nel canale di Sicilia Articoli correlati Leggi anche: Nave russa alla deriva nel Canale di Sicilia: quasi mille tonnellate di gasolio a bordo Nave russa carica di gasolio alla deriva nel Canale di Sicilia: timori per un possibile disastro ambientaleABBONATI A DAYITALIANEWS La metaniera senza equipaggio dopo le esplosioni La Arctic Metagaz, metaniera russa lunga 277 metri carica di gas naturale... Allerta per la metaniera russa carica di gas alla deriva vicino Linosa Tutto quello che riguarda La nave russa alla deriva nel canale di... Temi più discussi: Nave russa colpita da un drone. L’attacco tra Malta e la Sicilia; Petroliera fantasma russa alla deriva nel Canale di Sicilia, ora Palazzo Chigi è preoccupato: Monitoriamo; La petroliera russa alla deriva nel Canale spinta dalle correnti verso Lampedusa; Petroliera russa alla deriva al largo della Sicilia. La nave russa alla deriva nel canale di SiciliaEra stata colpita da un attacco esplosivo nel Mediterraneo e ora si trova tra le isole di Linosa, Lampedusa e Malta ... ilpost.it Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Malta e Lampedusa dopo le esplosioni preoccupa il MediterraneoNave russa alla deriva nel Canale di Sicilia, timori per Lampedusa La metaniera russa Arctic Metagaz, lunga 277 metri e carica di gas naturale liquefa ... assodigitale.it Bella Sicilia. . Abbiamo recuperato la memoria di Assoro. E il finale vi lascerà senza parole... un panorama da sogno - facebook.com facebook