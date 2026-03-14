La mostra ' Antonio Ligabue Il ruggito dell' anima' supera i 15mila visitatori

Dopo due mesi dall'apertura, la mostra dedicata ad Antonio Ligabue ha superato i 15.000 visitatori. L'esposizione, intitolata 'Antonio Ligabue. Il ruggito dell'anima', si svolge in Toscana e rappresenta uno degli eventi più frequentati della stagione. La mostra presenta una vasta selezione di opere dell'artista, attirando un pubblico numeroso e variegato.

A due mesi dall'inaugurazione, la grande monografica dedicata ad Antonio Ligabue si conferma come uno degli eventi espositivi più amati e visitati della stagione in Toscana. La mostra, allestita nella suggestiva cornice degli Arsenali Repubblicani, ha superato il prestigioso traguardo dei 15mila visitatori, un dato che testimonia la forza magnetica di un artista capace di parlare direttamente al cuore del pubblico. L'affluenza costante non è solo un dato numerico, ma il riflesso di un profondo coinvolgimento emotivo. I commenti raccolti evidenziano come la pittura di Ligabue continui a suscitare una passione viscerale: la sua... 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: 'Antonio Ligabue. Il ruggito dell'anima': al via la mostra agli Arsenali Repubblicani Leggi anche: Mostra 'Antonio Ligabue. Il ruggito dell'anima' agli Arsenali Repubblicani Altri aggiornamenti su Antonio Ligabue Temi più discussi: Il ruggito dell’anima, a Pisa una mostra su Antonio Ligabue; Antonio Ligabue: il genio tormentato in mostra a Cagliari; A Pisa una grande mostra dedicata ad Antonio Ligabue; Un mese al museo: marzo ai Musei Civici di Cagliari. ANTONIO LIGABUE IL RUGGITO DELL’ANIMAContinua la mostra ANTONIO LIGABUE. Il ruggito dell’anima, allestita negli storici Arsenali Repubblicani di Pisa, celebrativa del grande artista italo-svizzero, in occasione del sessantesimo ... politicamentecorretto.com Il magnifico mondo di Antonio Ligabue in mostra a BolognaFino al 16 marzo 2025 le sale sontuose di Palazzo Pallavicini, a Bologna, accolgono per la prima volta una mostra interamente dedicata al genio visionario di Antonio Ligabue: un evento straordinario ... quotidiano.net Al Palazzo di Città sono esposti i dipinti di Antonio Ligabue, uno degli artisti più intensi e riconoscibili del Novecento italiano. Tra tigri, animali selvaggi e paesaggi potenti, spiccano anche i suoi gatti: sguardi profondi, posture tese, pennellate forti che semb - facebook.com facebook