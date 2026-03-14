La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il servizio civile universale

La Misericordia di Empoli ha annunciato l'apertura di 24 posti disponibili per il Servizio Civile Universale. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) e prevede un impegno settimanale di 25 ore suddivise in cinque giorni, con una durata complessiva di un anno. La candidatura può essere presentata da chi risponde ai requisiti richiesti.

La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il Servizio Civile Universale. Il bando si rivolge a tutte le ragazze e i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), e richiede un impegno di 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni per 12 mesi, con un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Servizio civile universale: la CNA mette a disposizione 3 posti Contenuti e approfondimenti su La Misericordia di Empoli mette a... Temi più discussi: La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il servizio civile universale; Racconti in prima persona: Questa esperienza mi ha aiutata a crescere; Mendelssohn e Brahms protagonisti al Centro Busoni: a Empoli una notte di grande sinfonismo romantico; Ci ha lasciati Virginia Paganelli. La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il servizio civile universaleUn anno per crescere, aiutare gli altri e formarsi. Le domande entro mercoledì 8 aprile 2026 ... firenzetoday.it La Misericordia di Empoli potenzia lo sportello gratuito Punto SMileLa Misericordia di Empoli, a oltre un anno dalla sua apertura, potenzia lo sportello gratuito Punto SMile: il servizio di ascolto e supporto psicologico e neuropsicologico rivolto alle persone affette ... toscanaoggi.it Hai tra 18 e 28 anni e vuoi vivere un’esperienza che lasci il segno La Misericordia di Empoli apre le candidature per il Servizio Civile 2026. 24 posti disponibili Cosa prevede il servizio: 25 ore settimanali Durata di 12 mesi Compenso mensile pr facebook