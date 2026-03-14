La Meta Catania torna alla vittoria | Mantova battuto 3-2

La Meta Catania torna alla vittoria battendo Mantova 3-2. Dopo la sconfitta contro Eboli, la squadra ha reagito e ha conquistato tre punti importanti. La partita si è conclusa con la Meta Catania che ha prevalso sugli avversari, riportando il risultato a proprio favore. La gara si è svolta davanti al pubblico presente allo stadio.

Reazione immediata della Covei Meta Catania Bricocity che, dopo la sconfitta contro Eboli, torna al successo battendo Mantova per 3-2 e riportando tre punti preziosi nel proprio cammino. La squadra rossazzurra parte con grande intensità e trova subito il vantaggio con Dian Luka. Nonostante le assenze del capitano Carmelo Musumeci e di Sacon, gli etnei riescono a mantenere ritmo e qualità di gioco grazie alle iniziative di Turmena e Podda sulla fascia destra. A firmare il raddoppio è Albertico, protagonista di una prova in costante crescita. Prima dell’intervallo Mantova riesce però ad accorciare le distanze, anche in una prima frazione segnata da alcune decisioni arbitrali contestate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Regianna, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0Reggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Buona la prima per mister Lorenzo Rubinacci: la Reggiana lotta e si prende una vittoria attesissima. Reggiana, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0Reggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Buona la prima per mister Lorenzo Rubinacci: la Reggiana lotta e si prende una vittoria attesissima. Una selezione di notizie su Meta Catania Temi più discussi: La Meta Catania si riscatta. Feldi, derby e secondo posto. Tris Roma 1927. Vincono Genzano, Sandro Abate, Cosenza e CDM; Meta Catania raggiunta nel finale: a Cosenza finisce 3-3; Scheda squadra Covei Meta Catania Bricocity; Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania ripresa nel finale. Ma pareggia anche la L84 Torino. La Meta Catania torna alla vittoria: Mantova battuto 3-2Reazione immediata della Covei Meta Catania Bricocity che, dopo la sconfitta contro Eboli, torna al successo battendo Mantova per 3-2 e riportando tre punti preziosi nel proprio cammino. cataniatoday.it La Feldi Eboli spegne la Meta Catania: colpaccio rossoblù al PalaseleLa Feldi Eboli vince 2-4 contro la Meta Catania in un match spettacolare al Palasele. Decisive le parate e il gol di Dalcin. Accorciata la classifica ... infocilento.it Stile TV. . Meta Catania-Feldi Eboli, le interviste del dopogara - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook