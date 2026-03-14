La società La Mediterranea, con sede ad Aversa e guidata da Domenico Dell’Aversana, ha vinto l’appalto per la gestione della mensa scolastica a Casal di Principe. La gara è stata assegnata sulla base della valutazione della qualità dell’offerta, che ha prevalso rispetto all’aspetto del prezzo. La decisione è stata comunicata alle autorità locali e alle scuole coinvolte.

La società La Mediterranea, guidata da Domenico Dell’Aversana e con sede ad Aversa, ha ottenuto l’appalto per la refezione scolastica a Casal di Principe. Il contratto copre le scuole dell’infanzia e primaria per i prossimi tre anni, con un valore stimato che si avvicina alle 850 mila euro. Nella gara d’appalto gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Caserta, sei operatori economici hanno partecipato alla competizione. Nonostante un ribasso economico non massimale del 19,71%, la cooperativa ha vinto grazie a un punteggio tecnico superiore, totalizzando 81,835 punti contro gli 80,536 della concorrente Sirio Srl. Il peso decisivo della qualità tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Mediterranea vince appalto mensa: qualità batte il prezzo

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