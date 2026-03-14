la mecca dice no

Il leader islamista Roberto Hamza Piccardo, uno dei fondatori dell'Ucoii, ha dichiarato che i musulmani dovrebbero votare No, sostenendo che questa scelta sarebbe vantaggiosa. La sua posizione è stata espressa in un intervento pubblico, in cui ha sottolineato l'importanza del voto per la comunità musulmana. La dichiarazione si inserisce nel dibattito politico riguardante la posizione dei rappresentanti religiosi in Italia.

Il leader islamista Roberto Hamza Piccardo - uno dei fondatori dell'Ucoii, il centro di potere dell'islam in Italia - lo ha detto chiaro: bisogna che i musulmani votino No, perché conviene. E in questa parola, convenienza, si annida il patto politico fra la piazza antagonista e violenta, la sinistra parlamentare e l'ala radicale dell'islamismo legata ai Fratelli Musulmani, l'organizzazione terroristica che dalla Francia muove da anni la propaganda e che vuole la sostituzione dei nostri ruoli istituzionali con figure religiose e l'inserimento - a dosi pediatriche, protette dalla favola dell'integrazione - della sharia e delle leggi coraniche dentro il nostro sistema laico e democratico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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