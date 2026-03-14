L'Inter si è trovata coinvolta in una situazione complicata dopo che la Marotta League, un evento di cui si parla online, non ha prodotto i risultati attesi. La squadra è stata beffata e si mostra furiosa, mentre il campionato viene considerato riaperto. La tanto discussa marotta league, infatti, non funziona come dovrebbe, se esiste davvero.

Corsa scudetto riaperta, ma il campionato si infiamma per le decisioni arbitrali. A San Siro la protesta dei nerazzurri per le decisioni di Manganiello. La Marotta League non esiste se non nella testa dei complottisti e, se anche esiste, non funziona bene. Una settimana dopo la caduta nel derby, i nerazzurri si sono fermati anche contro l’Atalanta consegnando al Milan una volata scudetto totalmente riaperta in cui Allegri ha un calendario migliore di quello di Chivu, più entusiasmo e meno il rischio di trovarsi con il braccino corto. Nel pareggio strappato da un’ottima Atalanta a San Siro c’è molto della qualità della squadra di Palladino e moltissimo del caotico finale di partita in cui l’arbitro Manganiello ha preso due decisioni pesantissime, entrambe sfavorevoli alla capolista. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Marotta League non funziona: Inter beffata e furiosa, campionato riaperto

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