La manutenzione dei sentieri escursionistici come missione | nasce ' Custodi della natura'

A Bagno di Romagna è stata ufficialmente costituita l’associazione ‘Custodi della natura’, un gruppo di volontari impegnati nella manutenzione e nella valorizzazione dei sentieri escursionistici locali. L’obiettivo è mantenere in buone condizioni i percorsi naturalistici del territorio, garantendo un percorso sicuro e accessibile a tutti gli escursionisti. La nascita di questa realtà mira a rafforzare l’impegno civico per la tutela dell’ambiente.

A guidare l’associazione sarà Gimmi Sampaoli, figura molto conosciuta nel mondo locale. L'iniziativa nata a Bagno di Romagna A guidare l’associazione sarà Gimmi Sampaoli, figura molto conosciuta nel mondo locale. “La scelta del nuovo presidente non è casuale: per anni è stato organizzatore di gare Mtb - sottolinea una nota - coordinando eventi che hanno portato nel territorio centinaia di appassionati”. “L'esperienza diretta sul campo, unita alla profonda conoscenza dei percorsi e delle dinamiche legate alla sicurezza dei bikers, rendono Sampaoli la figura ideale per guidare un progetto che unisce tecnica, passione e responsabilità verso l’ambiente”, dichiarano i fondatori dell'associazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Custodi della natura: al via a Lecce il primo corso per piccole guardie zoofileLECCE – Insegnare il valore del rispetto, la bellezza della biodiversità e le regole della convivenza civile.

Bob & Singer: Missione Natura, uno spettacolo che insegna a grandi e piccini il rispetto per la naturaLo spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la prossima tappa della rassegna Fila a Teatro, domenica 22 febbraio (sipario alle 17.

Tutto quello che riguarda Custodi della

Adotta un sentiero, la splendida iniziativa per migliorare la manutenzione e la pulizia dei sentieriIl Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ha avviato l’iniziativa Adotta un sentiero, un progetto che mira a proteggere e valorizzare il patrimonio escursionistico dell’area protetta. Questo ... greenme.it

Investimento da due milioni di euro. Un piano straordinario del Parco per la manutenzione dei sentieriInterventi strategici per la mobilità lenta e sugli itinerari di particolare valenza storica e monumentale. Lavori sul sentiero 531 della Beccara, tra Volastra e Corniglia, e sul Fegina-Sant’Antonio ... lanazione.it