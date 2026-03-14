La madre di un uomo di 34 anni, deceduto nel pozzo dell’eremo di Monte Giove, ha dichiarato che suo figlio non era un satanista, ma sentiva le voci dei demoni e si era recato nel luogo sperando di trovare salvezza. La polizia ha aperto un’indagine e si attende l’esito dell’autopsia, prevista per lunedì all’obitorio di Fano, per chiarire le circostanze della morte.

Fano (Pesaro e Urbino), 14 marzo 2026 - Sarà l’autopsia, in programma lunedì all’obitorio di Fano, a provare a fare piena luce sulla morte di Vasyl Khomiak, il 34enne di origine ucraina precipitato nel pozzo all’interno dell’ Eremo di Monte Giove. L’incarico conferito dal pubblico ministero Carlo Alberto Lafiandra alla medico legale Loredana Buscemi per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione gli ultimi momenti della notte in cui il giovane ha perso la vita. L’esame potrebbe fornire risposte importanti anche su alcuni elementi emersi durante il recupero del corpo, tra cui le ferite alla testa e le lesioni riportate nella caduta nel pozzo profondo circa trenta metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La madre del profanatore morto nel pozzo: “Non era un satanista: sentiva le voci dei demoni, era andato all’eremo per salvarsi”

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