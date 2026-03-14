La Madonnina nel cuore dei bolognesi

La Madonna di San Luca, simbolo di Bologna, viene spesso chiamata Madonnina negli articoli di cronaca, anche se questa denominazione non è corretta. È già successo in passato che venga usato questo termine per riferirsi alla statua e al santuario. La questione riguarda la corretta identificazione della figura religiosa e della sua rappresentazione nella stampa locale.

Debbo intervenire poiché non è la prima volta che negli articoli della cronaca la Madonna di San Luca, simbolo di Bologna, viene definita Madonnina. Io sono nata e cresciuta a Bologna e non ho mai sentito qualcuno chiamarla in questo modo. Più facile sentire la definizione in dialetto, tipo La Madona ed San Locca, ma per i bolognesi la Madonnina è quella di Milano non quella di San Luca. Considerazioni di una fedele lettrice. Maria Modelli Risponde Beppe Boni A Milano la Madonna che sta sulla sommità del Duomo è la Madunina, come la chiamano confidenzialmente i milanesi, nessun dubbio. I bolognesi amano la Madonna di San Luca come simbolo della città, la guardano con un un occhio benevolo anche coloro che non sono credenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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