La Lombardia e l’oro della montagna tra sci affari e lavoro | Senza sarebbe crisi

In Lombardia, cinque milioni e mezzo di sciatori frequentano le località montane, con una media di quasi cinque giorni di soggiorno per persona. La spesa media si aggira attorno ai 118 euro a testa, contribuendo a un totale di 633 milioni di euro, più un indotto di circa mezzo miliardo di euro. Questi dati evidenziano l'importanza del settore per l’economia locale.

Milano – Cinque milioni e mezzo di sciatori complessivi, una media di quasi 5 giorni di soggiorno ciascuno, una spesa media di 118 euro a testa per 633 milioni complessivi, più mezzo miliardo di euro di indotto. E ancora: quasi 9mila lavoratori, il 42% dei quali giovani e il 46% donne; un gettito fiscale di 45 milioni di euro, di cui 4 e mezzo nelle casse dei comuni. È l’altra faccia della medaglia dello sci in Lombardia. La mostrano i gestori lombardi delle 39 società di gestione degli impianti di risalita, in risposta agli ambientalisti di Legambiente, che anche nell’ultimo rapporto “Nevediversa “ sul turismo invernale evidenziano invece gli aspetti negativi di un settore a cui vengono destinati 260 milioni di euro soldi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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