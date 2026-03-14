La Liguria vara il modello Open Week per la prevenzione dei tumori Video

In Liguria viene introdotto il modello “Open Week” dedicato alla prevenzione dei tumori, che prevede accesso gratuito e senza prenotazione a servizi di screening e visite specialistiche. L'iniziativa, rivolta alla popolazione, si svolge su tutto il territorio regionale e mira a promuovere controlli tempestivi. La campagna si inserisce in un progetto più ampio di investimenti nella sanità pubblica.

GENOVA (ITALPRESS) – La Liguria punta sulla prevenzione sanitaria ad accesso libero e gratuito come modello e investimento per il futuro. Dopo la nascita del progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026”, il programma dedicato alla salute femminile, che per tutto il mese di marzo offre a Genova visite e consulenze gratuite senza prenotazione e ad accesso diretto, prende il via anche un’iniziativa dedicata alla prevenzione maschile. È stato presentato oggi “Uomo in Salute – Open Week-end 2026”, un progetto pensato per sensibilizzare gli uomini sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione urologica. Durante le giornate dedicate sarà possibile effettuare visite urologiche gratuite, senza prenotazione, con eventuali indicazioni per approfondimenti diagnostici qualora ritenuti necessari dagli specialisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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