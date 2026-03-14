Renzo Rosso, fondatore di un noto marchio di moda, afferma che il settore del lusso deve reinventarsi per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Durante un intervento pubblico, sottolinea anche l’importanza che la politica non sottovaluti il ruolo della moda, considerandola parte integrante dell’economia. Mastromarino, invece, si distingue per il suo approccio fuori dagli schemi, ritenuto da molti innovativo e creativo.

Mastromarino Fuori dagli schemi. Lungimirante. Creativo. Tanto che "la gente mi dava del pazzo. Ma a me sono sempre piaciute le cose diverse". Quella mente stravagante è Renzo Rosso, padre del denim moderno, presidente e fondatore di Otb Group, holding italiana che controlla i marchi di moda, oltre a Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolfi e Jil Sander. Della sua storia ha parlato a Bologna, nella sede della Bologna Business School, con il Dean Massimo Bergami. Rosso, chi era da bambino? "Vengo da un paesino (Brugine, nel Padovano, ndr), da una famiglia di contadini. Sono stato cresciuto con veri valori". Valori che porta con sé ancora oggi? "Valori fondamentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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