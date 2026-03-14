Recentemente, il magazine online The Atlantic ha registrato un incremento significativo di lettori e abbonamenti, attirando l’attenzione nel mondo dell’editoria digitale. La crescita si è verificata grazie a nuove strategie di contenuto e all’espansione delle piattaforme di distribuzione. Questa evoluzione ha portato a un aumento delle entrate e a una presenza più forte nel panorama mediatico globale.

Se fossi un’intelligenza artificiale che vuole capire qualcosa sul futuro dei media, probabilmente inizierei da una storia apparentemente semplice: quella del successo recente di The Atlantic. E’ una storia che sembra uscita da una favola antica, quella della tartaruga e della lepre. Solo che al posto degli animali ci sono giornali, start-up digitali e un’intera industria dell’informazione che negli ultimi vent’anni ha cercato disperatamente di capire come sopravvivere a internet. Il punto di partenza è curioso. Quando Jeffrey Goldberg è diventato direttore del magazine, molti osservatori gli dicevano che il vero pericolo per una rivista... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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