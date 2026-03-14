La lettera di Renato Zero letta ai funerali di Enrica Bonaccorti | So che passerai da me una cento mille un miliardo di volte

Durante i funerali di Enrica Bonaccorti, Renato Zero ha letto una lettera in cui ha scritto: «So che passerai da me una, cento, mille, un miliardo di volte». Nella stessa occasione, ha aggiunto che crede che la sua interlocutrice passerà da lui prima di partire per il viaggio di ritorno, confermando di aver espresso tutto ciò che voleva dirle.

«So che passerai da me prima di affrontare il viaggio di ritorno. Tutto ciò che ti avrei voluto dire, te l’ho detto. Ci siamo scambiati per tempo informazioni utili. Formule, suggerimenti per non perdere l’orientamento e il vero scopo del nostro vivere. All’occorrenza, sorella, amica e complice, pur di non lasciarmi sguarnito. Ci siamo arrangiati sempre, inventandoci giorno per giorno, un mestiere diverso. Tu ti sei persino improvvisata mia manager per farmi ottenere qualche scrittura. Certo che abbiamo vissuto. Certo che ci siamo offerti. Certo che è stato un percorso infinitamente variegato e coinvolgente. A un tratto però, mi sono svegliato e non ci sei più». 🔗 Leggi su Open.online

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