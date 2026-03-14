La società K-Defence ha annunciato un nuovo incremento nelle esportazioni di armi verso l’Iran, in un momento in cui il principale indice azionario del paese, il Kospi, registra un calo storico. Questa notizia arriva mentre le tensioni nella regione continuano a crescere e la domanda di armamenti coreani si mantiene stabile o in aumento. La situazione evidenzia un’attenzione crescente verso il settore della difesa nazionale.

In netta controtendenza rispetto al crollo storico che ha travolto il Kospi, il principale indice azionario della Corea del Sud che, prima dello scoppio della guerra in Iran, stava attraversando un momento magico, le azioni delle aziende della Difesa sudcoreane hanno registrato rialzi clamorosi, in certi casi anche oltre il 25%. Il motivo è da ricercare nell’alta instabilità in Medio Oriente, una situazione che ha spinto numerosi governi regionali a rafforzare il proprio spazio aereo acquistando nuovi armamenti. Proprio come era già accaduto con il conflitto in Ucraina, anche in questo caso tra i principali fornitori di sistemi militari figurano le aziende sudcoreane. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La K-Defence colpisce ancora: così la guerra in Iran alimenta il boom delle armi coreane

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