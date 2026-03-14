La guerra stravolge i piani della F1 Vacchi scrive alla premier Meloni | Pronti a ospitare una delle gare

Un imprenditore ha scritto una lettera alla premier per proporre di ospitare nuovamente il Gran Premio di Formula 1 a Imola. La comunicazione è stata inviata il 14 marzo 2026 e si riferisce alla volontà di riqualificare il circuito come sede di uno degli appuntamenti mondiali. La proposta arriva in un momento in cui la stagione di Formula 1 è caratterizzata da incertezze e cambiamenti.

??Imola, 14 marzo 2026 – Una lettera alla premier per riportare il Gran premio di Formula 1 a Imola. Nicolas Vacchi, referente locale di Fratelli d’Italia e candidato sindaco del centrodestra, esce allo scoperto. E ‘da cittadino’ scrive alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, proponendo l’Autodromo come sede di recupero per quelle gare del Mondiale destinate a essere cancellate a causa della guerra in Iran e delle tensioni internazionali. Sono 5 i Gp F1 a rischio, nuova finestra per Imola: settembre al posto di Baku? La lettera spedita a Palazzo Ghigi. La comunicazione, inviata tramite Pec a Palazzo Chigi, nasce dalle preoccupazioni legate alla situazione geopolitica e alle possibili ricadute sul calendario del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La guerra stravolge i piani della F1, Vacchi scrive alla premier Meloni: “Pronti a ospitare una delle gare” Articoli correlati Morì per un crollo in Galleria Umberto: la famiglia scrive alla premier Meloni"Il rispetto della sentenza, il risarcimento dovuto e, soprattutto, un atto ufficiale di scuse da parte delle istituzioni coinvolte. Il centrosinistra pressa Meloni su Trump. Schlein scrive alla premier daneseAGI - Tra un meme di Trump con la bandiera Usa piantata in Groenlandia e lo screenshot dei messaggi di Macron al presidente americano che scorrono...