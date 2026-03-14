Gli attacchi iraniani hanno causato scompiglio nella piazza finanziaria di Dubai, coinvolgendo banche, aziende e mercati azionari degli Emirati. Le operazioni sono state interrotte, i mercati hanno registrato forti oscillazioni e alcune attività sono state sospese temporaneamente. La situazione ha portato a un’instabilità che interessa direttamente le strutture economiche e il sistema finanziario della regione.

Molte grandi banche hanno permesso ai loro dipendenti negli Emirati Arabi Uniti di lasciare temporaneamente il paese mediorientale e lavorare da remoto finché continuano gli attacchi iraniani. Tra gli istituti coinvolti ci sono i colossi statunitensi Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, ma anche la società di consulenza McKinsey, che ha affittato un volo per spostare il personale in Turchia. Il 10 marzo l’azienda petrolifera Adnoc, controllata dall’emirato di Abu Dhabi, ha chiuso la raffineria di Ruwais dopo che un attacco di droni iraniani ha provocato un incendio nell’impianto. La guerra tuttavia non è un duro colpo solo per il settore energetico degli Emirati; soffre anche la finanza, l’altro pilastro dell’economia nazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La guerra in Iran fa tremare la finanza degli Emirati

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