La grillina Baldino fa un disastro sulla riforma che non conosce Mulè la demolisce in poche parole video

Durante un dibattito televisivo, Vittoria Baldino, rappresentante del Movimento 5 Stelle, ha affrontato la discussione sulla riforma senza averne una conoscenza approfondita. Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, l’ha criticata in modo diretto e conciso, sottolineando le lacune nel suo intervento. Il momento è stato ripreso e diffuso sui social, mostrando la differenza tra le parole e la reale preparazione dei partecipanti.

E meno male che se l’era andata a studiare.come ha provato a dire. Vittoria Baldino fa una figuraccia da Del Debbio su Rete4, con un Giorgio Mulè che la ascolta sornione. Mentre la grillina tenta di spiegare i meccanismi della Riforma. Non riuscendoci, ma confondendosi con numeri, percentuali e non si sa cos’altro, incespica su argomenti che le si ritorcono contro. Della serie: “Quando sostieni il No e ti chiedono di entrare nel merito, ecco cosa esce fuori. Baldino fa la saputella per confutare il vicepresidente della Camera di Forza Italia, dicendo che: “Chi ha la buona volontà di andare a leggere la riforma, scoprirà” quali sono gli effetti del testo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La grillina Baldino fa un disastro sulla riforma (che non conosce). Mulè la demolisce in poche parole (video) Articoli correlati Referendum, Caiazza demolisce Gratteri: “Fa disinformazione sulla riforma, basta cabaret”Non usa mezzi termini Gian Domenico Caiazza, avvocato penalista ed ex presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, nel commentare l’intervista... Referendum, Travaglio sul video di Meloni: “O non conosce la riforma o ci prende tutti per fessi”“O non conosce la riforma che porta anche il suo nome o ci prende tutti per fessi”.