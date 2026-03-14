Lisa Vittozzi, campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 nella 10 km pursuit femminile, ha vinto la gara a Otepää, confermando il suo talento nella competizione internazionale. La biathleta italiana ha dominato la prova, dimostrando grande precisione e determinazione. La vittoria si aggiunge ai successi che la hanno portata a essere tra le atlete più note del circuito.

La campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 nella 10 km pursuit femminile, Lisa Vittozzi, si ripete nello stesso format di gara ad Otepää, in Estonia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azzurra arriva in solitaria al traguardo dopo aver staccato l’unica avversaria con cui aveva condiviso la testa per circa metà gara. Un lungo duello tra le prime due della sprint, la transalpina Julia Simon e l’azzurra Lisa Vittozzi, caratterizza la prima metà di gara: le due partono praticamente assieme, mancano entrambe un bersaglio al primo poligono, ma hanno un margine tale che permette loro di restare in coppia al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa Vittozzi delizia ad Otepää e domina la gara che la consacrò ai Giochi

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