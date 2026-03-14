la grande danza ha trovato casa al comunale di cagli

Al Teatro Comunale di Cagli si è svolta una giornata dedicata alla grande danza, con la direzione artistica di Bernard Shehu. L’evento ha visto la partecipazione di diverse scuole del Centro Italia, che hanno presentato numeri di varia provenienza e stile durante un Gala. La serata ha coinvolto artisti e studenti in una rappresentazione che ha unito tecnica e interpretazione.

Il Teatro Comunale di Cagli ha accolto una giornata dedicata alla grande danza, con la direzione artistica di Bernard Shehu, un appuntamento che ha riunito alcune tra le scuole più prestigiose del Centro Italia in un Gala che ha celebrato tecnica, stile e visione artistica. Un incontro che non è stato soltanto spettacolo, ma anche dialogo tra realtà formative di alto livello e uno dei teatri storici più affascinanti del territorio. La cornice del Comunale, con la sua eleganza architettonica e la sua acustica impeccabile, è diventata così il luogo ideale per mettere in relazione la raffinatezza del palcoscenico cagliese con la qualità dei giovani danzatori e delle giovani danzatrici e dei loro coreografi e coreografe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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