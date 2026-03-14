La Global Sumud Flotilla riparte da Ancona A bordo medici costruttori ed educatori

La Global Sumud Flotilla partirà da Ancona domenica 22 marzo, con destinazione Augusta. A bordo ci sono medici, costruttori ed educatori, pronti a partecipare a una mobilitazione internazionale. La spedizione, che coinvolge vari porti nel mondo, si svolge nel corso del prossimo mese e rappresenta un'iniziativa di portata globale. La partenza è prevista dal porto di Ancona, in Italia.

A chiederli, fa sapere il Coordinamento Marche per la Palestina, sono stati gli stessi abitanti di Gaza. Nel corso del prossimo mese partenze coordinate sono previste da oltre 50 paesi del mondo L’iniziativa prevede un dislocamento complessivo consistente: almeno cento barche con migliaia di partecipanti provenienti da 50 paesi. Questa volta la Flotilla «su richiesta della popolazione palestinese salperà con a bordo medici, costruttori, educatori e altri esperti con l’obiettivo di contribuire e sostenere la ricostruzione della Striscia. Un sostegno che quindi si pone in assoluta antitesi rispetto al piano del Board of Peace di Donald Trump e Jared Kushner perché volto a una ricostruzione rispettosa del popolo gazawi e palestinese e della loro terra». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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