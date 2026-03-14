La giustizia non si divide | Liprino smonta la riforma

Nel cuore di Villa San Giovanni, nei saloni del circolo Baden Powell, si è svolta una manifestazione pubblica durante la quale Liprino ha criticato apertamente la recente riforma giudiziaria. La protesta ha coinvolto cittadini e rappresentanti di varie associazioni, che hanno espresso il loro dissenso con interventi e cartelli. La discussione si è concentrata sulle modalità di modifica del sistema giudiziario, attirando l’attenzione di presenti e media.

Nel cuore pulsante di Villa San Giovanni, all’interno dei saloni del circolo Baden Powell, si è tenuta una presentazione che va oltre la semplice promozione libraria: il volume intitolato La giustizia non si divide, opera del magistrato Alessandro Liprino, ha innescato un dibattito acceso sulla riforma della magistratura e sul futuro istituzionale del Paese. L’evento, caratterizzato da una folla attenta e numerosa, ha protagonisti il sindaco Giusy Caminiti e la giudice Katya Asciutto, i quali hanno collegato le istanze giuridiche alla necessità di partecipazione civica nel referendum previsto per i giorni 22 e 23 marzo. L’incontro non si è... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La giustizia non si divide: Liprino smonta la riforma Articoli correlati "La giustizia non si divide": il saggio di Liprino sulla riforma costituzionale e i rischi per l’equilibrio tra i poteri dello StatoNel dibattito pubblico che accompagnerà il prossimo referendum costituzionale, il volume "La giustizia non si divide", di Alessandro Liprino, si... "La giustizia non si divide": a Palazzo Alvaro la presentazione del libro di Alessandro LiprinoPalazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, ospiterà lunedì 9 febbraio alle ore 17. Altri aggiornamenti su La giustizia non si divide Liprino... Temi più discussi: Liprino sul referendum: vi spiego le ragioni del No. Le riforme devono essere condivise; Riforma della Giustizia, il magistrato Liprino a Messina sostiene le ragioni del no - RTP; Giustizia e Costituzione, a Villa San Giovanni il confronto sul libro del magistrato Alessandro Liprino; Referendum giustizia, a Spazio Cultura le ragioni del si e del no a confronto. Riforma della Giustizia, il magistrato Liprino a Messina sostiene le ragioni del noLunedì alle 17 secondo appuntamento organizzato dalla Fondazione Bonino Pulejo con il magistrato Alessandro Liprino che nell'auditorium di Gazzetta del Sud ... rtp.gazzettadelsud.it Liprino sul referendum: vi spiego le ragioni del no. Le riforme devono essere condiviseIl giudice della Corte d’appello di Reggio Calabria, nell’evento promosso dalla Fondazione Bonino Pulejo, ha spiegato che non ci sarà una maggiore efficienza e rapidità della giustizia ... msn.com Liprino sul referendum: vi spiego le ragioni del No. Le riforme devono essere condivise. Il giudice della Corte d’appello di Reggio Calabria, nell’evento promosso dalla Fondazione Bonino Pulejo https://gazzettadelsud.it/p=2182147 - facebook.com facebook