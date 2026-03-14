La Futsal Cesena si prepara a affrontare l’Atlante Grosseto in una partita importante. La squadra, attualmente seconda in classifica dietro al Lecco, cerca una vittoria per mantenere la posizione e rafforzare il proprio vantaggio sulla zona playoff. La sfida si svolgerà in trasferta, con la squadra che intende mostrare determinazione e concentrazione in vista del prosieguo del campionato.

Serve una reazione immediata da parte della Futsal Cesena, sempre seconda in classifica con il Lecco e a +7 a difesa della zona playoff e a -11 dalla capolista Padova. Oggi, alle 15.30, sarà impegnata in casa dell’ Atlante Grosseto per cancellare lo sconcertante ko di una settimana fa a Milano contro l’ultima della classe. I bianconeri recupereranno gli squalificati Pasolini e Dentini ma lo scontro con i maremmani è delicato, si tratta infatti di una squadra quarta in classifica e che in caso di vittoria aggancerebbe i romagnoli. I toscani nell’ultimo turno hanno vinto e convinto a Pordenone imponendosi 5-2, il loro percorso parla di 11 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, hanno segnato due reti in meno rispetto al gruppo di Osimani (84 contro 82) ma ne hanno subite anche sei in meno (64 contro 70). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Futsal va a far visita all’Atlante Grosseto

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