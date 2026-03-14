© US Mediaset Le minacce di Cem costringono Ceyda Karata? ad una mossa estrema nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Nonostante il parere contrario di Bahar, la ragazza cerca infatti di rubare dei gioielli dalla casa della datrice di lavoro Fazilet A?ç?o?lu, ma viene colta in flagrante da Raif il quale, dopo averla ascoltata, decide di regalarglieli affinché possa ripagare il debito. Un gesto inaspettato che dà il via ad una vera e propria svolta nella vita di Ceyda. Il giorno successivo, al termine di una cena, l’uomo la stupisce dandole un bacio sulle labbra. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Ceyda costretta a rubare a casa di Fazilet

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