La folla i limoni Il cielo di Renato Zero | l' addio a Enrica Bonaccorti

A Roma, il mondo dello spettacolo ha reso omaggio a Enrica Bonaccorti, autrice, conduttrice televisiva e scrittrice, scomparsa il 12 marzo all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si è svolta tra la folla, con i limoni e il brano

Roma e il mondo dello spettacolo hanno dato l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, autrice, conduttrice televisiva e scrittrice scomparsa il 12 marzo all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti alle ore 15 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo, conosciuta come la Chiesa degli Artisti, luogo simbolo dove spesso vengono celebrati i funerali di grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano. La notizia della sua morte aveva profondamente colpito il pubblico e i tanti colleghi che negli anni avevano lavorato con lei. Nel settembre del 2025 Bonaccorti aveva raccontato pubblicamente sui social di essere malata di tumore al pancreas, spiegando con grande sincerità il motivo della sua assenza dalla scena televisiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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