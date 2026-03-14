La fine del mito | l’identità di Banksy potrebbe essere stata rivelata

Una voce di corridoio suggerisce che l’identità di Banksy sia stata svelata. Secondo il Mail on Sunday, il famoso artista di strada potrebbe chiamarsi Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. Questa ipotesi circolava già dal 2008, ma ora sembrerebbe avere conferme ufficiali. La notizia ha suscitato grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

È la fine di un’era, o forse no. Il Mail on Sunday lo aveva già ipotizzato nel lontano 2008, ma ora sembrerebbe essere arrivata la conferma: nella realtà, Banksy, risponderebbe al nome di Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. La questione è, tuttavia, tutt’altro che risolta: per tutelare quell’anonimato che ha contribuito a far nascere la sua leggenda, infatti, lo street artist britannico avrebbe cambiato legalmente la propria identità, diventando David Jones, uno dei nomi più comuni in Gran Bretagna. A lanciare la bomba, in ogni caso, è stato Reuters, attraverso un’inchiesta firmata da Simon Gardner, James Pearson e Blake Morrison. Partendo da un’opera realizzata dal writer nel 2022, in Ucraina, i tre reporter hanno analizzato foto e documenti che li hanno portati alla probabile rivelazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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