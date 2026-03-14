Alessandra Mussolini ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, segnando un nuovo capitolo nella sua presenza televisiva. Durante la trasmissione, si è distinta per alcune discussioni accese, tra cui un episodio con Antonella Elia, mentre la sua figura si inserisce in un percorso di trasformazione da politica a figura pop. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, rivelando un volto più disinvolto e personale.

L’approdo al reclusorio di Ilary Blasi è la chiusura del cerchio. Dopo dischi in Giappone, Playboy, Ballando e programmi vari. L’ex farfallona pro Lgbtq+ si arrende alla dittatura dello share. La sua vera vocazione è il varietà. Si scrive Alessandra Mussolini e si legge l’ultima stazione di una via crucis laica e coloratissima, che approda dove il destino citofonava da un pezzo, tra i vapori di un bidet e una rissa con Antonella Elia. La metamorfosi della Duciona nazionale giunge al termine nel reclusorio di Ilary Blasi, dove il cognome più pesante del Ventennio si sfarina definitivamente nel tritatutto del Grande Fratello Vip. La nipotina d’oro ha sempre vissuto la vita come una tournée: da quel disco pop inciso in Giappone nell’82 con i testi di Malgioglio alla copertina di Playboy. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Duciona al Gf Vip: così Mussolini completa la metamorfosi in icona pop

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