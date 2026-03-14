La doppia vita di Mattia Tornari | Alla Rimadesio lotto sul parquet e cresco i ragazzi dell’Under 17

Matteo Tornari ha una doppia vita che lo vede impegnato sia come giocatore che come allenatore. Attualmente gioca con la Rimadesio, dove si occupa di disputare partite sul parquet, e allo stesso tempo si dedica alla crescita dei ragazzi dell’Under 17. In Serie B Nazionale, detiene un record unico: è l’unico a ricoprire entrambe le funzioni contemporaneamente.

Matteo Tornari detiene un record speciale in Serie B Nazionale. È l’unico giocatore e allenatore della categoria. Oltre a essere una delle colonne della Rimadesio è anche il coach della squadra Under 17 d’Eccellenza impegnata nella fase Interzona che darà accesso alle finali. Lo scorso weekend ha vinto “largo“ a Padova coi suoi ragazzi, domenica ha contribuito – in campo – al successo della Rimadesio a Orzinuovi in B e nel weekend preparerà la super-sfida di martedì a Desio contro l’ Aquila Trento, una delle favorite in U17: Da che cilindro hanno estratto questo super-campionato? "A settembre le aspettative nei nostri confronti erano molto basse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La doppia vita di Mattia Tornari: "Alla Rimadesio lotto sul parquet e cresco i ragazzi dell’Under 17" Articoli correlati La vita giovane: Mattia Insolia alla Ubik di ComoMattia Insolia, con il suo nuovo romanzo, pubblicato da Mondadori, sarà presente venerdì 13 febbraio, alle 18, alla libreria Ubik di Como. La Juvecaserta domina sul parquet dell'Andrea Costa ImolaLa Paperdi Juvecaserta allunga a sette il numero delle vittorie consecutive e passa autorevolmente sul campo dell’Andrea Costa Imola.