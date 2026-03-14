La Cotignolese mette in vetrina i suoi talenti

La squadra di ciclismo La Cotignolese organizza domani alle 12 un pranzo sociale durante il quale presenterà alcuni dei suoi giovani talenti del pedale. L’evento si svolge nel ristorante locale e coinvolge atleti e membri della società. La manifestazione si concentra sulla promozione delle giovani promesse del team e sulla celebrazione delle attività sportive in corso.

La Cotignolese al pranzo sociale mette in vetrina i suoi giovani talenti del pedale. Domani, alle 12.30, al teatro Don Bosco del circolo Acli San Lorenzo di Lugo, si tiene il tradizionale appuntamento annuale del club oggi presieduto da Vincenzo Borghi, in cui si traccerà anche il bilancio del 2025. La società ciclistica ha chiuso un anno ricco di soddisfazioni e risultati, che saranno ricordati nel corso del tradizionale pranzo sociale annuale, con inizio alle 12.30. Nell’occasione saranno presentate anche le tre squadre con le quali il club presieduto da Vincenzo Borghi affronta il 2026: gli Allievi, gli Esordienti e i Giovanissimi per un totale di 28 atleti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cotignolese mette in vetrina i suoi talenti Articoli correlati Atletica. Dalla Romagna alla Magna Grecia, L’85 Faenza mette in mostra i suoi talentiUn altro fine settimana intenso di gare per il portacolori di Atletica 85 Faenza BCC, che si sono spinti fino in Sicilia. Circuito sciistico Schena, in vetrina i baby talentiLa carica dei 300 ha caratterizzato la tappa livignasca del circuito sciistico Schena Generali.